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Внешняя политика 17.12.2019 20:15

Президент Азербайджана принял председателя сената Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, сообщает сайт главы государства.

«Стороны выразили уверенность, что IX пленарное заседание TURKPA будет успешно проведено в Баку, где будут обсуждены важные вопросы и достигнуты хорошие результаты. Было подчеркнуто, что мероприятие еще раз подтвердит дружеские и братские отношения, существующие между нашими странами», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]