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Внешняя политика 17.12.2019 21:30

Азербайджан инвестировал в экономику других стран свыше $20 млрд - Алиев

Азербайджан до сегодняшнего дня инвестировал в экономику других стран свыше $20 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на азербайджано-украинском бизнес форуме.

«Согласно отчету международной ассоциации развития, Азербайджан стал страной-донором. Отныне мы больше не страна-заемщик, а страна-кредитор. До сих пор объем наших зарубежных инвестиций превысил $20 млрд. Мы инвестируем в зарубежные страны», - отметил Алиев.

Также президент отметил, что по инициативе Азербайджана в регионе было реализовано много важных энергетических и транспортных проектов. «Иностранные банки, европейские банки и азиатские банки оказали финансовую поддержку этим проектам», - подчеркнул Алиев.

«Наш внешний долг находится на очень низком уровне, составляя только 17% от ВВП. По этому показателю Азербайджан занимает 9 место в мире. Наши валютные резервы в 5 раз превышают наш внешний долг. То есть мы можем сбросить внешний долг в любое время», - отметил глава государства.

Кроме того, глава государства касательно вопроса развития азербайджано-украинских отношений отметил, что есть много возможностей для сотрудничества. «Я упомянул об инвестициях, есть большие возможности для развития туризма как в Азербайджане, так и в Украине. Наши страны имеют богатую, очаровательную природу и развитую инфраструктуру, поэтому этот сектор требует внимания», - отметил Алиев.

В вопросе сотрудничества в области АПК, президент Алиев отметил, что оно может быть успешно продолжено. «Конечно, сегодняшний уровень сотрудничества не может нас удовлетворить. Мы открыты для сотрудничества во всех областях, и я думаю, что визит (президента Украины – ИФ) сыграет очень важную роль в решении этих вопросов», - отметил Алиев.

«Таким образом, будут предприняты очень важные шаги для развития взаимной торговли. В то же время, я думаю, мы можем вступить в новую фазу в инвестиционных вопросах. За последние 15 лет в Азербайджан было инвестировано $270 млрд. Половина этих инвестиций - иностранные инвестиции», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИНВЕСТИЦИИ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]