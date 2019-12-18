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Регион 18.12.2019 14:39

Комитет по освобождению экс-президента Армении Кочаряна создан в Ереване, собрано 60 тыс. подписей - координатор

Общественный комитет по освобождению экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого властями в свержении конституционного строя, создан в Ереване, сообщил на пресс-конференции в среду координатор комитета, бывший депутат парламента и бывший член Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Агван Варданян.

"С требованием освободить второго президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста создан комитет. Ранее около сотни представителей общественных, политических, культурных, спортивных кругов выступили с заявлением в поддержку Кочаряна, призвали власти прекратить давление на судебные власти, и выразили надежду, что освобождение Кочаряна станет импульсом к общественной солидарности", - заявил Варданян.

"Под заявлением уже подписалось около 60 тысяч человек", - сообщил координатор.

По его словам, Кочарян арестован незаконно, и власти Армении ведут "бесперспективную политику".

"Очевидно, что представленное Кочаряну обвинение никак не связано с раскрытием обстоятельств гибели 10 человек в марте 2008 года", - заявил Варданян.

"Арест Кочаряна наносит вред государству, не дает ничего ни стране, ни гражданам. Необходимо изменить меру пресечения в отношении Кочаряна. Этот вопрос следует превратить в общественное требование. Мы будем проводить встречи с общественными кругами, представители правовой системы, послами иностранных государств", - сказал координатор комитета.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОЧАРЯН, ОСВОБОЖДЕНИЕ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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