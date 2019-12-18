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Дальнее зарубежье 18.12.2019 15:02

Премьер Латвии не видит возможности для скорого возобновления работы Вентспилсского порта, подпавшего под санкции США

Латвийское правительство сделает все, чтобы работа Вентспилсского порта продолжалась, несмотря на санкции США, заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

В передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ он отметил, что процедура по исключению из санкционного списка США является "сложной и медленной".

Премьер напомнил, что со стороны правительства предприняты первые шаги для исключения Вентспилсского свободного порта из санкционного списка, а переговоры с США ведутся.

При этом на вопрос о том, может ли Кариньш привести пример исключения юридического лица из санкционного списка, он ответил отрицательно.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого "закона Магнитского" ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Санкции введены также против четырех, связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

В связи с этим правительство инициировало поправки о переходе Рижского и Вентспилсского портов под государственный контроль и исключении из правления данных портов представителей самоуправлений.

Кабинет министров накануне утвердил изменения в закон "О портах", которые предусматривают создание нового государственного акционерного общества (ГАО) Ventas osta для управления Вентспилсским свободным портом. Сегодня вопрос об учреждении нового ГАО рассмотрит Сейм.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПРЕМЬЕР, ПОРТ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]