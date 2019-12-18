SEB может подпасть под санкции финрегулятора Швеции в рамках дела об отмывании денег

Финансовая инспекция Швеции (FI), подозревающая один из крупнейших банков страны - SEB - в отмывании денег, рассматривает возможность введения санкций против него, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Инспекция расследует меры по борьбе с отмыванием денег в балтийских филиалах SEB в сотрудничестве с учреждениями финансового надзора Эстонии, Латвии и Литвы.
Таким образом, с точки зрения FI имеется достаточно доказательств, чтобы по итогам расследования рассмотреть вариант введения санкций. Инспекция продолжит расследование, а потом проинформирует банк о результатах работы и запросит мнение SEB.
FI планирует обнародовать итоги дела в апреле 2020 года. Результаты аналогичного дела в отношении Swedbank планируется обнародовать в марте 2020 года.
"SEB ведет прозрачное сотрудничество с финансовой инспекцией", - говорится в заявлении банка.
Акции SEB на торгах в Стокгольме упали на 6,5% на новости о возможности введения санкций против банка.
Недавно банк опубликовал данные, показывающие, что через его эстонское подразделение прошло $90 млрд денег нерезидентов, около трети средств из этого объема являются подозрительными. При этом SEB ясно дал понять, что он быстро реагировал на предупреждения, что побудило банк существенно сократить свой нерезидентский бизнес.
Ранее сообщалось о череде скандалов с участием скандинавских и прибалтийских банков, которые привели к массовым отставкам в топ-менеджменте и снижению кредитных рейтингов финкомпаний. В частности, скандалы коснулись Danske Bank и Swedbank и их подразделений в прибалтийских странах. По сообщениям СМИ, через них могли проходить подозрительные сделки на миллиарды долларов, причем деньги связывают с российскими источниками.
Подразделения SEB работают во всех трех прибалтийских странах.
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