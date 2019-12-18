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СНГ 18.12.2019 15:31

Песков: переговоры Путина и Лукашенко 20 декабря будут носить характер рабочей встречи

Работа по согласованию "дорожных карт" по интеграции в рамках Союзного государства ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа ведется. Сейчас ведется работа во исполнение поручений, которые два президента дали после своей последней встречи в Сочи", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге 20 декабря будут носить характер рабочей встречи.

7 декабря глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после пятичасовых переговоров лидеров двух стран в Сочи анонсировал встречу президента Белоруссии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 декабря.

Позднее Лукашенко также заявлял о возможности его встречи с Путиным после 20 декабря: "Возможно, еще придется после 20-го встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик".

При этом 13 декабря Лукашенко заявил, что Белоруссии и России, вероятно, предстоят еще несколько раундов переговоров "по больным вопросам". "20-го (декабря) на саммите в Санкт-Петербурге (неформальный саммит ЕАЭС - ИФ). Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам", - сказал Лукашенко.

В настоящее время РФ и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. После встречи президентов 7 декабря несогласованными остаются 8 из 31 дорожных карт по углубленной интеграции.

Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БЕЛОРУССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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