Песков: переговоры Путина и Лукашенко 20 декабря будут носить характер рабочей встречи

Работа по согласованию "дорожных карт" по интеграции в рамках Союзного государства ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа ведется. Сейчас ведется работа во исполнение поручений, которые два президента дали после своей последней встречи в Сочи", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге 20 декабря будут носить характер рабочей встречи.
7 декабря глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после пятичасовых переговоров лидеров двух стран в Сочи анонсировал встречу президента Белоруссии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 декабря.
Позднее Лукашенко также заявлял о возможности его встречи с Путиным после 20 декабря: "Возможно, еще придется после 20-го встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик".
При этом 13 декабря Лукашенко заявил, что Белоруссии и России, вероятно, предстоят еще несколько раундов переговоров "по больным вопросам". "20-го (декабря) на саммите в Санкт-Петербурге (неформальный саммит ЕАЭС - ИФ). Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам", - сказал Лукашенко.
В настоящее время РФ и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. После встречи президентов 7 декабря несогласованными остаются 8 из 31 дорожных карт по углубленной интеграции.
Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.
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