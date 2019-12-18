Герасимов оценил учения НАТО у границ с РФ с точки зрения профессионала - Песков

Слова начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о том, что НАТО проводит учения у российских границ в рамках подготовки к крупномасштабному конфликту, являются мнением профессионала, основанном на анализе действий альянса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга маневров, которые проводит НАТО", - сказал он журналистам, комментируя слова начальника Генштаба.

По словам Пескова, "в данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным".

"Давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может", - отметил Песков.

Он также обратил внимание на то, что "продолжающаяся экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ вызывает обеспокоенность, и это не секрет, это хорошо известно".

Ранее на встрече в Москве с иностранными военными атташе Герасимов заявил, что Североатлантический альянс усиливает военную активность у российских границ и создает дополнительную напряженность.

"Действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО", - сказал он.

По его словам, деятельность НАТО оказывает "серьезное влияние" на безопасность. "В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника", - цитирует выступление Герасимова газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - сказал Герасимов.