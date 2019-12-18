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СНГ 18.12.2019 16:03

Герасимов оценил учения НАТО у границ с РФ с точки зрения профессионала - Песков

Слова начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о том, что НАТО проводит учения у российских границ в рамках подготовки к крупномасштабному конфликту, являются мнением профессионала, основанном на анализе действий альянса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга маневров, которые проводит НАТО", - сказал он журналистам, комментируя слова начальника Генштаба.

По словам Пескова, "в данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным".

"Давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может", - отметил Песков.

Он также обратил внимание на то, что "продолжающаяся экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ вызывает обеспокоенность, и это не секрет, это хорошо известно".

Ранее на встрече в Москве с иностранными военными атташе Герасимов заявил, что Североатлантический альянс усиливает военную активность у российских границ и создает дополнительную напряженность.

"Действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО", - сказал он.

По его словам, деятельность НАТО оказывает "серьезное влияние" на безопасность. "В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника", - цитирует выступление Герасимова газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - сказал Герасимов.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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