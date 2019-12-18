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Инфраструктура и тендеры 18.12.2019 14:34

Amina and S Services установит защиту лимонных деревьев от заморозков за 326 тыс. манатов

Агентство по аграрным кредитам и развитию (AKIA) при Минсельхозе привлекло ООО «Amina and S Services» для подготовки и установки покрытия для защиты лимонных деревьев от заморозков.

Согласно материалам сайтаwww.tender.gov.az, сумма заключенного контракта составляет 326,27 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AKIA, ТЕНДЕР, МИНСЕЛЬХОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]