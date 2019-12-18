Amina and S Services установит защиту лимонных деревьев от заморозков за 326 тыс. манатов

Агентство по аграрным кредитам и развитию (AKIA) при Минсельхозе привлекло ООО «Amina and S Services» для подготовки и установки покрытия для защиты лимонных деревьев от заморозков.

Согласно материалам сайтаwww.tender.gov.az, сумма заключенного контракта составляет 326,27 тыс. манатов.

Х.Насирзаде