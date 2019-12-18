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ТЭК 18.12.2019 14:38

Санкции США не остановят "Северный поток-2" - Песков

Санкции США не повлияют на реализацию проекта "Северный поток - 2", он будет завершен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли санкции США остановить реализацию проекта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ГАЗОПРОВОД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]