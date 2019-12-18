Санкции США не повлияют на реализацию проекта "Северный поток - 2", он будет завершен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли санкции США остановить реализацию проекта.
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