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ТЭК 18.12.2019 14:41

Украина и Румыния подписали соглашение по поставкам газа

ООО "Оператор ГТС Украины" и Transgaz (Румыния) подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии по европейским правилам с 1 января 2020 года.

В ОГТСУ напомнили, что переговоры при посредничестве Еврокомиссии шли три года, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдавии. "Это значит, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ новым маршрутом поставок - из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову. То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м/сутки, а также в обратном направлении - 15,8 млн куб. м/сутки", - говорится в сообщении.

Первые аукционы по бронированию мощностей на сечении "Исакча1-Орловка1" должны состояться в ближайшие дни.

В ОГТСУ отмечают, что ранее подписанное между операторами ГТС Украины и Румынии соглашение не позволяло транспортировать газ в реверсном направлении, а также не обеспечивало европейские правила взаимодействия, поскольку такая возможность была заблокирована действующим контрактом между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром".

Кроме того, такое соглашение создает для Молдавии дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если "Газпром" остановит транзит в Европу через территорию Украины.

"Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

На сегодня пропускная способность ГТС в Украину на западной границе составляет: из Словакии - 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрии - 19,5 млн куб. м/сутки, Польши - 4,3 млн куб. м.

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Тэги: УКРАИНА, РУМЫНИЯ, ГАЗ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]