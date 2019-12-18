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Транспорт и связь 18.12.2019 14:44

Авиакомпания Икар допущена на рейсы в Баку из 9 городов России

Авиакомпания "Икар" (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) получила допуски к выполнению регулярных пассажирских перевозок из девяти городов России в Баку, следует из опубликованных в среду материалов заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ.

Рейсами "Икара" в столицу Азербайджана можно будет добраться дважды в неделю из Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Минеральных Вод, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

ООО "Авиакомпания "Икар" создано в июле 1997 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие находится в 100%-й собственности российского предпринимателя Ванды Букрей. Pegas Fly базируется в аэропорту Красноярск, имеет филиалы в Москве и Хабаровске, а также представительство в городе Гуанчжоу (Китай). Парк авиакомпании состоит из пяти Boeing-767-300, двух Boeing-737-800, двух Boeing-737-900 и шести Embraer-190-100.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИКАР, РЕЙСЫ, ДОПУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]