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ТЭК 18.12.2019 14:52

Газпром может привлечь SOCAR к проекту строительства газохимического комплекса на Ямале

"Газпром" готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса: производства полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений, сообщают "Ведомости".

"Газпром" оценивает возможность строительства завода мощностью 3 млн т на основе технологии МТО. Эта технология позволяет производить этилен и пропилен из сухого газа через предварительное получение метанола.

Предварительная оценка стоимости проекта составляет около $15 млрд (примерно 1 трлн руб.), говорит один из собеседников, но возможных сроков реализации проекта не называет.

Между тем, пока известен только один газохимический проект "Газпрома" на Ямале - "Новоуренгойский газохимический комплекс" на 400 тыс. тонн полимеров. Стройка тянется с 1993 года, постоянно меняются ответственные за нее, завершение проекта регулярно сдвигается.

Бованенковский кластер включает в себя три месторождения - Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское. Суммарная добыча, на которую рассчитывает выйти "Газпром", - около 180 млрд куб. м газа в год. Вместе с вовлечением в разработку более глубоких залежей компания собирается после 2030 г. довести добычу газа на кластере примерно до 217-223 млрд куб. м, что более чем вдвое превышает план на 2019 г. - 95,5 млрд куб. м.

"Газпром" уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Среди возможных участников проекта несколько собеседников называют саудовскую SABIC и азербайджанскую SOCAR, отмечает издание. Представители «Газпрома» и РФПИ отказались от комментариев. В SABIC и SOCAR не ответили на запросы «Ведомостей».

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Тэги: ГАЗПРОМ, ЯМАЛ, ГАЗОХИМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]