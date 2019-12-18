Газпром может привлечь SOCAR к проекту строительства газохимического комплекса на Ямале

"Газпром" готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса: производства полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений, сообщают "Ведомости".
"Газпром" оценивает возможность строительства завода мощностью 3 млн т на основе технологии МТО. Эта технология позволяет производить этилен и пропилен из сухого газа через предварительное получение метанола.
Предварительная оценка стоимости проекта составляет около $15 млрд (примерно 1 трлн руб.), говорит один из собеседников, но возможных сроков реализации проекта не называет.
Между тем, пока известен только один газохимический проект "Газпрома" на Ямале - "Новоуренгойский газохимический комплекс" на 400 тыс. тонн полимеров. Стройка тянется с 1993 года, постоянно меняются ответственные за нее, завершение проекта регулярно сдвигается.
Бованенковский кластер включает в себя три месторождения - Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское. Суммарная добыча, на которую рассчитывает выйти "Газпром", - около 180 млрд куб. м газа в год. Вместе с вовлечением в разработку более глубоких залежей компания собирается после 2030 г. довести добычу газа на кластере примерно до 217-223 млрд куб. м, что более чем вдвое превышает план на 2019 г. - 95,5 млрд куб. м.
"Газпром" уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Среди возможных участников проекта несколько собеседников называют саудовскую SABIC и азербайджанскую SOCAR, отмечает издание. Представители «Газпрома» и РФПИ отказались от комментариев. В SABIC и SOCAR не ответили на запросы «Ведомостей».
Поставки российских и белорусских вооружений Азербайджану не направлены на дестабилизацию в Карабахе - Косачев
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Правозащитники обвинили Apple, Dell, Microsoft, Tesla и Alphabet в потворствовании эксплуатации детей
Представители 20 исламских стран обсудят в Малайзии проблемы мусульман в мире
Генпрокуратура Азербайджана предъявила депортированному из Украины блогеру Исаеву обвинение в призывах к массовым беспорядкам
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
ИВ Агсу определилась с подрядчиками ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Политики Узбекистана изучают возможность вступления страны в ЕАЭС
Герасимов оценил учения НАТО у границ с РФ с точки зрения профессионала - Песков
SEB может подпасть под санкции финрегулятора Швеции в рамках дела об отмывании денег
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г