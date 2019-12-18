Многосторонние консультации по Афганистану прошли в Иране

Второе заседание в рамках механизма многосторонних консультаций по афганской проблематике завершилось в Тегеране, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ Евгений Аношин.

"При участии высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Исламской Республики Иран, Российской Федерации Исламской Республики Афганистан, Республики Индия и Китайской Народной Республики состоялось второе заседание в рамках механизма многосторонних консультаций по афганской проблематике", - сказал Аношин.

Он сообщил, что в качестве почетных гостей на встречу были также приглашены секретари советов безопасности Таджикистана и Узбекистана.

Россию на переговорах представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Обсуждены вызовы, угрожающие безопасности Афганистана, такие как терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, незаконная миграция", - сказал представитель российского Совбеза.

В рамках консультаций также состоялись двусторонние встречи Патрушева с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани и советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом.