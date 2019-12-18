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Дальнее зарубежье 18.12.2019 14:54

Многосторонние консультации по Афганистану прошли в Иране

Второе заседание в рамках механизма многосторонних консультаций по афганской проблематике завершилось в Тегеране, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ Евгений Аношин.

"При участии высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Исламской Республики Иран, Российской Федерации Исламской Республики Афганистан, Республики Индия и Китайской Народной Республики состоялось второе заседание в рамках механизма многосторонних консультаций по афганской проблематике", - сказал Аношин.

Он сообщил, что в качестве почетных гостей на встречу были также приглашены секретари советов безопасности Таджикистана и Узбекистана.

Россию на переговорах представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Обсуждены вызовы, угрожающие безопасности Афганистана, такие как терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, незаконная миграция", - сказал представитель российского Совбеза.

В рамках консультаций также состоялись двусторонние встречи Патрушева с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани и советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом.

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Тэги: ИРАН, АФГАНИСТАН, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]