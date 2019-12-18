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АПК 18.12.2019 15:19

Азербайджан за 10 месяцев увеличил импорт пшеницы на 46%, экспорт фруктов – на 20%

Импорт пшеницы в Азербайджан за январь-октябрь 2019 года составил 1 млн 371 тыс. тонн, что на 46% больше показателя 10 месяцев 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $294 млн 985 тыс. (рост в 1,7 раза).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 325,9 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 70%) на сумму $119 млн 462,8 тыс. (рост на 70%), растительных масел – 103,8 тыс. тонн (рост на 2,6%) на сумму $79 млн 795,5 тыс. (спад на 8,1%), чая – 11,144 тыс. тонн (рост на 2,1%) на сумму $43 млн 614,9 тыс. (рост на 2,9%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 11,149 тыс. тонн (рост на 16,6%) на сумму $56 млн 914,4 тыс. (рост на 1,6%).

Наряду с этим, в январе-октябре текущего года в Азербайджан импортировано 6,996 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 3,2%) на сумму $22 млн 90,6 тыс. (рост на 6,5%), мяса птицы и продукции из нее – 30,728 тыс. тонн (рост на 10%) на сумму $36 млн 233 тыс. (рост на 14,9%).

Фруктов в январе-октябре 2019 года в республику импортировано 88,334 тыс. тонн (рост на 2,2%) на сумму $89 млн 647,8 тыс. (рост на 17%), овощей - 16,878 тыс. тонн (рост на 30%) на $8 млн 885,6 тыс. (рост на 23,1%), картофеля – 150,5 тыс. тонн (рост на 36,5%) на $40 млн 491.7 тыс. (рост на 43,1%).

В январе-октябре 2019 года из Азербайджана на экспорт отправлено 180,2 тыс. тонн овощей (спад на 7,3%) на сумму $166 млн 820,4 тыс. (спад на 1,4%), фруктов – 217,2 тыс. тонн (рост на 20,1%) на $258 млн 934,8 тыс. (рост на 26%).

Кроме того, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 55,53 тыс. тонн сахара (рост на 45,6%) на сумму $24 млн 154,6 тыс. (рост на 9,9%), растительных масел – 7,101 тыс. тонн (спад на 17,1%) на сумму $6 млн 219,4 тыс. (спад на 16,6%).

Также в январе-октябре 2019 года Азербайджан экспортировал 7,81 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост на 30,6%) на сумму $8 млн 750,4 тыс. (рост на 14,1%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 444,9 тыс. декалитра (спад на 22,5%) на сумму $6 млн 79,3 тыс. (спад на 5,6%), фруктовых и овощных консервов – 5 тыс. 529,4 тонн (рост на 2,3%) на сумму $7 млн 51,2 тыс. (рост на 2,3%), табака - 5,334 тыс. тонн (рост в 1,8 раза) на сумму $11 млн 68,1 тыс. (рост на 23,6%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АПК, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ


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