Шефчович ждет от трехсторонних переговоров по транзиту газа позитивного сигнала рынкам и потребителям

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил надежду на то, что результаты переговоров по газу в трехстороннем формате о будущем транзита газа через Украину в страны ЕС после 2019 года дадут положительный сигнал рынкам и потребителям.

"Настало время направить положительный сигнал рынкам и потребителям", - сказал Шефчович, чье заявление распространено в среду в Брюсселе накануне трехсторонних переговоров 19 декабря в Берлине.

Ожидается, что после переговоров в Берлине в представительстве ЕК в ФРГ состоится брифинг.

Переговоры в Берлине будут сосредоточены на соглашении, охватывающем продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта.

Предыдущие трехсторонние переговоры состоялись 17 июля 2018 года, 21 января, 19 сентября и 28 октября 2019 года.