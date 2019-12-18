Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8923 RUR   0.0272 GBR   2.2268 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.12.2019 18:20

Шефчович ждет от трехсторонних переговоров по транзиту газа позитивного сигнала рынкам и потребителям

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил надежду на то, что результаты переговоров по газу в трехстороннем формате о будущем транзита газа через Украину в страны ЕС после 2019 года дадут положительный сигнал рынкам и потребителям.

"Настало время направить положительный сигнал рынкам и потребителям", - сказал Шефчович, чье заявление распространено в среду в Брюсселе накануне трехсторонних переговоров 19 декабря в Берлине.

Ожидается, что после переговоров в Берлине в представительстве ЕК в ФРГ состоится брифинг.

Переговоры в Берлине будут сосредоточены на соглашении, охватывающем продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта.

Предыдущие трехсторонние переговоры состоялись 17 июля 2018 года, 21 января, 19 сентября и 28 октября 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕВРОКОМИССИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Санкции ЕС будут зависеть от полного выполнения минских соглашений - глава Еврокомиссии Программа макрофинансовой помощи Евросоюза Украине будет подписана в середине сентября Баррозу подумает над ответом президенту Россииу, но ЕС не планирует пересматривать соглашение об ассоциации с Украиной Еврокомиссия создала группу поддержки Украины

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]