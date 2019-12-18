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ТЭК 18.12.2019 15:59

Нефть дешевеет на признаках роста запасов в США, Brent торгуется у $65,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду, отступив от трехмесячных максимумов после выхода данных Американского института нефти (API), указавших на существенное увеличение запасов сырья в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:43 составляет $65,81 за баррель, что на $0,29 (0,44%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,43 (0,71%) - до $60,51 за баррель.

Цены, как Brent, так и WTI, во вторник выросли по итогам четвертой сессии подряд и на закрытие рынка были максимальными с 16 сентября. Подъему котировок способствовал оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР и ее последствий для спроса на нефть.

Тем временем, данные Американского института нефти, обнародованные во вторник, показали, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,7 млн баррелей, запасы бензина подскочили на 5,6 млн баррелей - максимальными темпами с января.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 19:30.

По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 2,5 млн баррелей, запасы бензина - увеличились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - 600 тыс. баррелей.

Новый министр энергетики США Дэн Бруйетт полагает, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США еще далек от завершения, несмотря на ожидаемое замедление роста добычи в Пермском бассейне, одном из крупнейших в США, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно прогнозу Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США, обнародованному в понедельник, добыча нефти на семи основных сланцевых месторождениях США в январе 2020 года увеличится на 30 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,135 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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