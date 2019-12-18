Азербайджан в январе-ноябре 2019г увеличил производство продукции АПК на 7,1%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-ноябре 2019 года составил 7 млрд 362,4 млн манатов, что на 7,1% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 3 млрд 731,1 млн манатов, растениеводстве – 3 млрд 631,3 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,2%, растениеводства – 11,3%.

За 11 месяцев текущего года в республике произведено 476,6 тыс. тонн мяса (рост на 2,1%), 1 млн 938,7 тыс. тонн молока (рост на 2,1%), 1 млрд 669,9 млн яиц (рост на 8,8%), 15,9 тыс. тонн шерсти (рост на 1,5%). Кроме того, в отчетный период произведено 643,7 тонн коконов шелкопряда (рост на 25,3%).

В отчетный период в стране продолжился сбор урожая сельхозкультур. Так, на 1 декабря собрано 3,512 млн тонн зерновых и зернобобовых (рост на 6,9%), 993,8 тыс. тонн картофеля (рост на 11,7%), 1 млн 637,6 тыс. тонн овощей (рост на 13,2%), 447,6 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 11,5%), 1 млн 75,8 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 7,8%), 194,1 тыс. тонн винограда (рост на 25,4%), 911,3 тонн чая (рост на 4,9%), 34,5 тыс. тонн подсолнуха (рост на 42,6%), 5,9 тыс. тонн табака (рост на 3,5%), 236,4 тыс. тонн сахарной свеклы (спад на 16,8%), 292,5 тыс. тонн хлопка (рост на 32,7%).

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2018 году увеличилось на 4,6%.

Х.Насирзаде