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АПК 18.12.2019 16:00

Азербайджан в январе-ноябре 2019г увеличил производство продукции АПК на 7,1%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-ноябре 2019 года составил 7 млрд 362,4 млн манатов, что на 7,1% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 3 млрд 731,1 млн манатов, растениеводстве – 3 млрд 631,3 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,2%, растениеводства – 11,3%.

За 11 месяцев текущего года в республике произведено 476,6 тыс. тонн мяса (рост на 2,1%), 1 млн 938,7 тыс. тонн молока (рост на 2,1%), 1 млрд 669,9 млн яиц (рост на 8,8%), 15,9 тыс. тонн шерсти (рост на 1,5%). Кроме того, в отчетный период произведено 643,7 тонн коконов шелкопряда (рост на 25,3%).

В отчетный период в стране продолжился сбор урожая сельхозкультур. Так, на 1 декабря собрано 3,512 млн тонн зерновых и зернобобовых (рост на 6,9%), 993,8 тыс. тонн картофеля (рост на 11,7%), 1 млн 637,6 тыс. тонн овощей (рост на 13,2%), 447,6 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 11,5%), 1 млн 75,8 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 7,8%), 194,1 тыс. тонн винограда (рост на 25,4%), 911,3 тонн чая (рост на 4,9%), 34,5 тыс. тонн подсолнуха (рост на 42,6%), 5,9 тыс. тонн табака (рост на 3,5%), 236,4 тыс. тонн сахарной свеклы (спад на 16,8%), 292,5 тыс. тонн хлопка (рост на 32,7%).

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2018 году увеличилось на 4,6%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]