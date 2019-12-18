Минск продолжает переговоры с Москвой о налоговом маневре, в белорусском Минфине ожидают решения на уровне президентов

Переговоры правительств Белоруссии и России о возможной компенсации Минску издержек в связи с налоговым маневром продолжаются, решения будут приниматься с учетом встреч президентов, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минфина республики.
"В настоящее время переговоры продолжаются, стороны работают по ранее согласованному графику. Окончательные решения будут приниматься с учетом встреч глав государств", - сказал представитель пресс-службы.
Между тем, РБК в среду сообщил, что на правительственном уровне стороны принципиально договорились о том, что РФ компенсирует Белоруссии издержки от реализации налогового маневра в нефтяной сфере. По данным источников издания, это будет сделано путем введения обратного акциза для белорусских НПЗ, сумма субсидий может составить до $1,5 млрд.
Как сообщалось, Минск ведет переговоры с Москвой о возможности компенсации потерь из-за налогового маневра с середины прошлого года. По оценке белорусской стороны, дополнительные расходы из-за налогового маневра составят $10,5-11 млрд в 2019-2024 годах. Издержки растут из-за последовательного увеличения цены на нефть для Белоруссии в условиях поэтапного обнуления экспортных пошлин, также белорусский бюджет лишается экспортных пошлин на нефтепродукты.
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко после переговоров президентов 7 декабря в Сочи сообщил, что стороны нашли подходы по проблеме компенсации Минску потерь от нефтяного налогового маневра в рамках общей унификации налогового законодательства двух стран.
"Поставлена задача, чтобы вопросы унификации налогообложения были решены в течение 2020-2021 годов и заработали реально с 1 января 2022 года. Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года, так и договорились", - добавил дипломат.
Вместе с тем, отметил Семашко, чтобы ситуация не оставалась в ближайшие два года на текущем уровне, президенты нашли определенные развязки, которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра.
В частности, пояснил он, это касается вопросов ценообразования на нефть, выплаты премиальных российским компаниям. "Здесь развязки есть, это дает уже определенные гарантии, что следующий год наши нефтеперерабатывающие заводы должны пройти безболезненно", - сказал посол.
Ранее также сообщалось, что Минск предлагает перейти на формульное установление цены на нефть при импорте из РФ. Страна также предлагает использовать в формуле коэффициент баррелизации исходя из фактической плотности сырья.
Минэнерго РФ в обсуждении не участвует, сообщил накануне журналистам замглавы ведомства Анатолий Яновский.
По оценке международных фининститутов, отсутствие компенсации за налоговый маневр станет одним из основных факторов замедления темпов роста белорусской экономики в среднесрочной перспективе.
В связи с отсутствием компенсации Минфин Белоруссии впервые за последние 7 лет подготовил дефицитный проект бюджета.
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