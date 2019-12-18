ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за "Северного потока 2", заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы выступаем против экстерриториальных санкций", - сказала Меркель в среду, отвечая на вопросы в бундестаге.

Сенат США в минувший вторник одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток - 2".

Как сообщалось, санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.