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ТЭК 18.12.2019 17:08

Меркель выступила в бундестаге против экстерриториальных санкций США, связанных с "Северным потоком 2"

ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за "Северного потока 2", заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы выступаем против экстерриториальных санкций", - сказала Меркель в среду, отвечая на вопросы в бундестаге.

Сенат США в минувший вторник одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток - 2".

Как сообщалось, санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ГАЗОПРОВОД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]