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Транспорт и связь 18.12.2019 17:08

Airbus планирует реструктуризацию оборонно-космического подразделения

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE начал обсуждать реструктуризацию оборонно-космического подразделения с сотрудниками в попытке вдохнуть новую жизнь в бизнес, который в течение трех лет подряд сталкивается с падением заказов.

В сообщении компании говорится, что руководство подразделения, штат которого составляет около 34 тыс. человек, начало проводить встречи с представителями персонала, чтобы обсудить меры, направленные на улучшение структуры расходов и повышение конкурентоспособности компании.

"Поступление заказов, EBIT и денежные средства вызывают настолько существенное беспокойство, что наши краткосрочные показатели начинают негативно сказываться на долгосрочных прогнозах", - сказал главный исполнительный директор подразделения Дирк Хоке.

На оборонно-космическое подразделение приходится около 17% общей выручки Airbus, следует из последнего годового отчета компании. В то же время примерно три четверти выручки приходятся на долю подразделения коммерческих самолетов, поддержку которому оказывает быстрый рост количества пассажиров и спрос на новые и более экономичные самолеты со стороны авиакомпаний.

Акции Airbus в ходе торгов в Париже в среду дешевеют на 0,4%.

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Тэги: ЕВРОПА, AIRBUS, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]