Airbus планирует реструктуризацию оборонно-космического подразделения

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE начал обсуждать реструктуризацию оборонно-космического подразделения с сотрудниками в попытке вдохнуть новую жизнь в бизнес, который в течение трех лет подряд сталкивается с падением заказов.
В сообщении компании говорится, что руководство подразделения, штат которого составляет около 34 тыс. человек, начало проводить встречи с представителями персонала, чтобы обсудить меры, направленные на улучшение структуры расходов и повышение конкурентоспособности компании.
"Поступление заказов, EBIT и денежные средства вызывают настолько существенное беспокойство, что наши краткосрочные показатели начинают негативно сказываться на долгосрочных прогнозах", - сказал главный исполнительный директор подразделения Дирк Хоке.
На оборонно-космическое подразделение приходится около 17% общей выручки Airbus, следует из последнего годового отчета компании. В то же время примерно три четверти выручки приходятся на долю подразделения коммерческих самолетов, поддержку которому оказывает быстрый рост количества пассажиров и спрос на новые и более экономичные самолеты со стороны авиакомпаний.
Акции Airbus в ходе торгов в Париже в среду дешевеют на 0,4%.
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