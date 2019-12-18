Посол Греции завершает дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Греции в Азербайджане Николаоса Канеллоса в связи с завершением его дипломатической деятельности.

«В ходе встречи собеседники обсудили текущий уровень двухсторонних связей между странами и развития сотрудничества, и дальнейшие перспективы», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Мамедъяров пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.

Х.Насирзаде