Посол Греции завершает дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Греции в Азербайджане Николаоса Канеллоса в связи с завершением его дипломатической деятельности.
«В ходе встречи собеседники обсудили текущий уровень двухсторонних связей между странами и развития сотрудничества, и дальнейшие перспективы», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Мамедъяров пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.
Х.Насирзаде
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