Совет ЕАБР утвердил программу финансирования проектов ВИЭ до 2023 г на $600 млн

Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) на очередном заседании утвердил программу финансирования проектов "зеленой" энергетики на $600 млн, сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

"Мы разработали программу "зеленой" энергетики, оценив ее предварительно в $600 млн с учетом того, что у нас уже есть определенный опыт в этой области. Мы хотели придать нашей работе системный характер, чтобы это было программно, и собственно совет нам это утвердил", - сказал Бельянинов журналистам по итогам заседания совета ЕАБР в среду.

Он пояснил, что $600 млн предполагается направить на "зеленые" проекты до 2023 года.

"Мы для себя рамочно определили стоимость программы. Есть несколько проектов, как на территории России, так и на территории Казахстана, и (планируется - ИФ) тиражировать эту практику на те страны, которые захотели бы такого рода проекты", - пояснил он.

Вместе с тем, по данным пресс-службы премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, под председательством которого проходило заседание совета ЕАБР, инвестпортфель ЕАБР на 1 декабря 2019 года превысил $4 млрд.

В январе-ноябре текущего года подписано 23 новых инвестиционных проекта объемом порядка $1,2 млрд, охватывающие сферы энергетики (27,9%), инфраструктуры (22,4%), финансовый сектор (15%) и другие отрасли. В страновой структуре инвестиционного портфеля банка преобладают проекты в России (42,8%) и Казахстане (42%), 11,2% приходится на Белоруссию, 2,3% - Армению, 1,6% - Киргизию, 0,1% - Таджикистан, отмечается в сообщении.

ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате.