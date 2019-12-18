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ТЭК 18.12.2019 17:34

Добыча газа на Шах-Дениз в 2019г увеличится на 44%

Компания BP ожидает в 2019 году добычу газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия на уровне 16,6 млрд кубометров, заявил вице-президент заявил вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

«В этом году с этого месторождения мы ожидаем добычу в объеме 16,6 млрд кубометров газа», - заявил Асланбейли журналистам в среду.

Как сообщалось, в 2018 году BP-Azerbaijan добыла с месторождения Шах-Дениз 11,5 млрд кубометров газа и 2,5 млн тонн конденсата. Таким образом, рост добычи в 2019 году составит 44,3%.

Асланбейли также сообщил, что согласно прогнозам, пиковый объем добычи газа на месторождении Шах-Дениз в объеме 24 млрд кубометров в год ожидается в 2022-2023гг.

Ранее вице-президент компании SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов заявил, что ГНКАР ожидает в 2019 году добычу газа с месторождения Шах-Дениз в объеме 19 млрд кубометров, в 2020 году - 22 млрд кубометров, в 2021 году - 24 млрд кубометров.

Правительство ранее прогнозировало в 2019 году добычу с месторождения Шах-Дениз в объеме 17 млрд 389 млн кубометров газа.

По данным компании BP-Azerbaijan, за 9 месяцев 2019 года с месторождения Шах-Дениз добыто 12,4 млрд кубометров газа и 2,6 млн тонн конденсата. В настоящее время мощность существующей добывающей системы на месторождении Шах-Дениз составляет порядка 20 млрд кубометров газа в год или 56 млн кубометров газа в сутки.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1 с платформы «Alfa» и в рамках Стадии-2 с добывающей платформы «Bravo».

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШАХ, ДЕНИЗ, ДОБЫЧА, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]