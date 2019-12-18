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ТЭК 18.12.2019 17:44

Кабмин Азербайджана подготовит топливно-энергетический баланс на 2021-2024гг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Кабинету министров страны подготовить топливно-энергетический баланс страны на 2021 год и на последующие три года.

«Кабмин должен подготовить баланс в течение 6 месяцев и представить его президенту Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Кроме того, Кабмину поручено в течение 9 месяцев на основе предложений министерств финансов и экономики, а также Государственного таможенного комитета подготовить и утвердить правила оценки эффективности налоговых и таможенных льгот.

А.Мамедов

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Тэги: КАБМИН, ЭНЕРГОБАЛАНС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]