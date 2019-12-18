Кабмин Азербайджана подготовит топливно-энергетический баланс на 2021-2024гг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Кабинету министров страны подготовить топливно-энергетический баланс страны на 2021 год и на последующие три года.

«Кабмин должен подготовить баланс в течение 6 месяцев и представить его президенту Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Кроме того, Кабмину поручено в течение 9 месяцев на основе предложений министерств финансов и экономики, а также Государственного таможенного комитета подготовить и утвердить правила оценки эффективности налоговых и таможенных льгот.

А.Мамедов