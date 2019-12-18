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Дальнее зарубежье 18.12.2019 18:46

Палата представителей начала заседание по импичменту Трампу

В Палате представителей США в среду началось заседание, кульминацией которого, как ожидается, станет голосование по импичменту президенту США Дональду Трампу.

Если не произойдет непредвиденных событий, то демократическое большинство в нижней палате Конгресса США поддержит две статьи импичмента Трампу, представляющему Республиканскую партию, и он, таким образом, станет третьим по счету президентом в американской истории, импичмент в адрес которого поддержали члены Палаты представителей. До него это были Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-1999 годах.

Американские СМИ сообщали, что дебаты в Палате представителей в среду могут продлиться шесть часов. Эти шесть часов будут разделены между двумя партиями и контролироваться руководителями юридического комитета Палаты представителей.

Голосование по этому вопросу в Сенате США, вероятно, состоится уже в следующем месяце.

В соответствии с процедурой импичмента в верхней палате Конгресса проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Трамп называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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Тэги: США, ИМПИЧМЕНТ, ЗАСЕДАНИЕ


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