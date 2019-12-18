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ТЭК 18.12.2019 19:05

Суточная добыча нефти на месторождении Кашаган достигла 390-400 тыс. баррелей - Минэнерго Казахстана

Добыча нефти на месторождении Кашаган консорциумом NCOC (оператор проекта - ИФ) достигла рекордных 390-400 тыс. баррелей в сутки, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

В среду зампредседателя правления по производству АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Жакып Марабаев сообщал агентству "Интерфакс-Казахстан", что нефтедобыча на Кашагане после внепланового ремонта вышла на уровень 385 тыс. баррелей в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КАШАГАН, ДОБЫЧА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]