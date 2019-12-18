Суточная добыча нефти на месторождении Кашаган достигла 390-400 тыс. баррелей - Минэнерго Казахстана

Добыча нефти на месторождении Кашаган консорциумом NCOC (оператор проекта - ИФ) достигла рекордных 390-400 тыс. баррелей в сутки, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.
В среду зампредседателя правления по производству АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Жакып Марабаев сообщал агентству "Интерфакс-Казахстан", что нефтедобыча на Кашагане после внепланового ремонта вышла на уровень 385 тыс. баррелей в сутки.
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