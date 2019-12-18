Нефть сократила снижение на данных о сокращении запасов в США, Brent - $66,1 за баррель

Нефтяные котировки в ходе торгов в среду существенно сократили падение после публикации данных о запасах нефти в США на прошлой неделе.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,01 (на 0,02%) - до $66,09 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,13 (на 0,21%) - до $60,81 за баррель.

До выхода падение составляло порядка 0,5% у Brent и 0,8% у WTI.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,085 млн баррелей, в то время как бензина выросли на 2,529 млн баррелей и дистиллятов - на 1,509 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2,5 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - 600 тыс. баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 265 тыс. баррелей.

Опубликованные ранее данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 4,7 млн баррелей. При этом запасы бензина подскочили на 5,6 млн баррелей - максимальными темпами с января. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.