Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8923 RUR   0.0272 GBR   2.2268 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.12.2019 20:01

Нефть сократила снижение на данных о сокращении запасов в США, Brent - $66,1 за баррель

Нефтяные котировки в ходе торгов в среду существенно сократили падение после публикации данных о запасах нефти в США на прошлой неделе.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,01 (на 0,02%) - до $66,09 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,13 (на 0,21%) - до $60,81 за баррель.

До выхода падение составляло порядка 0,5% у Brent и 0,8% у WTI.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,085 млн баррелей, в то время как бензина выросли на 2,529 млн баррелей и дистиллятов - на 1,509 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2,5 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - 600 тыс. баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 265 тыс. баррелей.

Опубликованные ранее данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 4,7 млн баррелей. При этом запасы бензина подскочили на 5,6 млн баррелей - максимальными темпами с января. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть дешевеет на признаках роста запасов в США, Brent торгуется у $65,8 за баррель Цены на нефть снижаются на данных API о росте запасов в США, Brent на уровне $65,77 за баррель Цены на нефть поднимаются в ожидании снижения запасов в США, Brent на уровне $65,54 за баррель Цены на нефть слабо меняются, Brent на уровне $65,33 за баррель Цены на нефть стабилизировались, Brent на уровне $65,44 за баррель Цены на нефть опускаются после скачка в пятницу, Brent на уровне $65 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]