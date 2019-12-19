Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8914 RUR   0.0272 GBR   2.2239 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.93 -0.01 Brent 66.17 0.07

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.12.2019 16:33

Отказ представителей стран бывшего СССР от участия в праздновании 75-летия Победы в Москве станет ошибкой - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет большой ошибкой для тех представителей государств бывшего Советского Союза, кто не примет участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

"Если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это была бы большая ошибка. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции.

Так Путин ответил на вопрос журналиста, не жалеет ли он, что в сводной колонне победителей не будет военнослужащих из всех бывших республик Советского Союза, включая Украину и Грузию.

Ранее президент РФ пригласил представителей воинских формирований стран СНГ принять участие в мероприятиях 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в ВОВ на Красной площади.

По словам Путина, "присутствие на Параде в Москве потомков тех, кто отстоял независимость и сохранил наши народы, на мой взгляд, - это символический и важный жест".

"Мы будем рады увидеть всех, кто примет наше приглашение", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОБЕДА, ПРАЗДНОВАНИЕ, УЧАСТНИКИ


Похожие новости


Победа может отменить зимние рейсы в Гюмри из-за недолива топлива в местном аэропорту - источник Путин поздравил лидеров и граждан стран бывшего СССР с Днем победы Трамп назвал свою победу на выборах президента США худшим вариантом для России Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ Шойгу приказал провести в День Победы салют из 30 залпов Военные парады пройдут в 29 городах России, в них примут участие свыше 55 тыс. человек - Шойгу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]