Отказ представителей стран бывшего СССР от участия в праздновании 75-летия Победы в Москве станет ошибкой - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет большой ошибкой для тех представителей государств бывшего Советского Союза, кто не примет участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
"Если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это была бы большая ошибка. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции.
Так Путин ответил на вопрос журналиста, не жалеет ли он, что в сводной колонне победителей не будет военнослужащих из всех бывших республик Советского Союза, включая Украину и Грузию.
Ранее президент РФ пригласил представителей воинских формирований стран СНГ принять участие в мероприятиях 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в ВОВ на Красной площади.
По словам Путина, "присутствие на Параде в Москве потомков тех, кто отстоял независимость и сохранил наши народы, на мой взгляд, - это символический и важный жест".
"Мы будем рады увидеть всех, кто примет наше приглашение", - сказал Путин.
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