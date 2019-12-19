Лукашенко утвердил новый план обороны Белоруссии

Совет безопасности Белоруссии одобрил новый план обороны страны, а также концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года, документы подписал президент Александр Лукашенко.

"В плане обороны акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании. Этому уделено больше внимания, чем в предыдущем плане, разработаны документы по стратегическому сдерживанию", - сказал госсекретарь Совбеза Станислав Зась, которого цитирует госагентство БелТА.

По словам госсекретаря, также в новом плане уделено больше внимания вопросам дестабилизации ситуации в стране. "Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта", - подчеркнул Зась.

Как сообщалось, в четверг глава белорусского государства провел заседание Совбеза, на него были вынесены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии.