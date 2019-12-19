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СНГ 19.12.2019 16:42

Лукашенко утвердил новый план обороны Белоруссии

Совет безопасности Белоруссии одобрил новый план обороны страны, а также концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года, документы подписал президент Александр Лукашенко.

"В плане обороны акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании. Этому уделено больше внимания, чем в предыдущем плане, разработаны документы по стратегическому сдерживанию", - сказал госсекретарь Совбеза Станислав Зась, которого цитирует госагентство БелТА.

По словам госсекретаря, также в новом плане уделено больше внимания вопросам дестабилизации ситуации в стране. "Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта", - подчеркнул Зась.

Как сообщалось, в четверг глава белорусского государства провел заседание Совбеза, на него были вынесены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АРМИЯ, ПЛАН, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]