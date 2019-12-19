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СНГ 19.12.2019 17:20

Путин: приравнивать сталинизм к фашизму - верх цинизма

Президент РФ Владимир Путин считает циничным сравнение сталинизма с фашизмом.

"Можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм в целом, в чем-то это будут заслуженные упрёки... но ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Он также сообщил, что подготовит статью к 75-летию Победы: "Обязательно опубликую, попросил коллег подобрать материалы из архива. Все становится ясно, все разложено по месяцам, дням... Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А руководители Франции Великобритании с ним встречались, подписывали бумажки".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТОТАЛИТАРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]