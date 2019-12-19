Путин: приравнивать сталинизм к фашизму - верх цинизма

Президент РФ Владимир Путин считает циничным сравнение сталинизма с фашизмом.
"Можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм в целом, в чем-то это будут заслуженные упрёки... но ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.
Он также сообщил, что подготовит статью к 75-летию Победы: "Обязательно опубликую, попросил коллег подобрать материалы из архива. Все становится ясно, все разложено по месяцам, дням... Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А руководители Франции Великобритании с ним встречались, подписывали бумажки".
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