Белоруссия хочет продавать электроэнергию в Польшу через Литву, Литва опасается энергии с БелАЭС

"Белэнерго" предлагает Польше заключить контракт на поставку электроэнергии и готово к совместному строительству вставки постоянного тока, что позволит синхронизировать белорусскую энергосистему с Евросоюзом, сообщил генеральный директор "Белэнерго" Павел Дрозд на пресс-конференции в четверг в Минске.

"Мы предлагаем Польше совместную работу, у нас сегодня есть связь между Брестом и польской стороной 110 кВ. Пока наши предложения обсуждаются. Мы предлагаем полякам работать через Литву, у них есть связь: мы в дальнейшем торгуем с Литвой, а поляки замещают нашу электроэнергию литовской", - сказал Дрозд.

По его словам, "мы даже предлагаем Польше построить совместно вставку постоянного тока, с возможностью в дальнейшем работать синхронно с Европейским союзом".

Дрозд также сообщил журналистам, что "Белэнерго" готово ежегодно поставлять на Украину до 5-6 млрд кВт.ч электроэнергии. "Мы в этом году экспортировали (в целом - ИФ) 2,3 млрд кВт.ч. Мы имеем контракты на оставшиеся 10 дней - мы ориентируемся на 2,35 млрд кВт.ч по итогам года", - сказал он.

"На рынке Украины стали успешно работать с июля, поставили порядка 840 млн кВт.ч с июля по сегодня. Есть 22 рамочных контракта с трейдерами Украины, 9 контрактов сегодня, максимум в понедельник, я подпишу еще с трейдерами, еще 36 трейдеров обратились к нам, готовы заключить контракт по продаже электрической энергии на этот год и на следующий", - сообщил он.

По его словам, Белоруссия заинтересована в расширении поставок электроэнергии на Украину. "На следующий год в планах в балансе Украины есть 2,1 млрд кВт.ч импорта, но это не значит, что это будет Белоруссия. Все будет зависеть от того, с какой ценой, с какой себестоимостью будем предлагать на рынок Украины. Потенциально с учетом способностей наших линий мы можем на Украину поставить 5-6 млрд кВт.ч электроэнергии, без новых вставок", - отметил Дрозд.

Между тем, Литва ужесточает деятельность импортеров электроэнергии, желая не впускать в страну электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).

Как сообщает агентство BNS, в четверг сейм Литвы одобрил выдвинутые президентом страны Гитанасом Науседой поправки к закону "о необходимых мерах, призванных защитить от угроз, которые представляют небезопасные атомные электростанции третьих стран". За них проголосовали 105 членов сейма, 9 воздержались. Поправки вступят в силу с января 2020 года.

"С запуском БелАЭС, компании не будут получать разрешения на импорт электроэнергии с нее. Кроме того, если комиссия, которая проверяет сделки стратегических компаний, установит, что импортер представляет угрозу безопасности страны, будет остановлена его лицензия", - отмечает агентство.

Ранее сейм принял закон о запрете покупать электроэнергию с небезопасных электростанций. В 2017 году сейм признал, что БелАЭС представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья жителей Литвы. Белоруссия отклоняет претензии Литвы к небезопасности АЭС.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Первый энергоблок планируется ввести в 2020 году, в настоящее время на этом блоке ведутся подготовительные работы к пуску, так называемая "горячая обкатка". Ввод в эксплуатацию второго энергоблока планируется обеспечить в 2021 году.