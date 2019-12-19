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Финансы 19.12.2019 16:45

В Азербайджане нет необходимости в страховании депозитов юрлиц – банкир

В Азербайджане в настоящее время нет необходимости в страховании депозитов юридических лиц, считает председатель правления VTB Bank (Azerbaijan) Евгений Кирин.

«Я считаю, что страхование депозитов предпринимателей и компаний нецелесообразно. Одно дело, когда мы говорим о населении, которое не всегда должно разбираться в вопросах экономики и финансов и для него соответственно нужно упростить эту операцию, а также гарантировать, что он сможет вернуть эти деньги на тех же условиях», - сказал Кирин в четверг на пресс-конференции.

По его словам, применение системы страхования депозитов юрлиц может привести к снижению оценки ими риска.

«Если гарантировать доходность, то это расслабляет и способствует наоборот, снижению оценки риска, проработки сделки, зная, что государство будет гарантировать. К тому же это искусственно будет поддерживать на плаву некоторые структуры, которые в рыночных условиях давно ушли бы с рынка, не выдержав конкуренцию»,- сказал Кирин.

Глава VTB Bank (Azerbaijan) также отметил, что в стране уже настало время возврата к «старым правилам» страхования вкладов физических лиц. «В Азербайджане система страхования вкладов населения успешно сыграла свою антикризисную роль, и сейчас наступило время вновь вернуться к прежней системе. Стоит учесть, что средний размер вклада у большинства населения не превышает30-40тыс. манатов», - добавил Кирин.

Как сообщалось ранее, с 4 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 10% годовых и в инвалюте выше 2,5% годовых не подпадают под страхование. Действие данного правила истекает 1 марта 2020 года.

А. Мамедов

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Тэги: ВКЛАДЫ, ЮРЛИЦА, СТРАХОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]