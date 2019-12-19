В Азербайджане нет необходимости в страховании депозитов юрлиц – банкир

В Азербайджане в настоящее время нет необходимости в страховании депозитов юридических лиц, считает председатель правления VTB Bank (Azerbaijan) Евгений Кирин.
«Я считаю, что страхование депозитов предпринимателей и компаний нецелесообразно. Одно дело, когда мы говорим о населении, которое не всегда должно разбираться в вопросах экономики и финансов и для него соответственно нужно упростить эту операцию, а также гарантировать, что он сможет вернуть эти деньги на тех же условиях», - сказал Кирин в четверг на пресс-конференции.
По его словам, применение системы страхования депозитов юрлиц может привести к снижению оценки ими риска.
«Если гарантировать доходность, то это расслабляет и способствует наоборот, снижению оценки риска, проработки сделки, зная, что государство будет гарантировать. К тому же это искусственно будет поддерживать на плаву некоторые структуры, которые в рыночных условиях давно ушли бы с рынка, не выдержав конкуренцию»,- сказал Кирин.
Глава VTB Bank (Azerbaijan) также отметил, что в стране уже настало время возврата к «старым правилам» страхования вкладов физических лиц. «В Азербайджане система страхования вкладов населения успешно сыграла свою антикризисную роль, и сейчас наступило время вновь вернуться к прежней системе. Стоит учесть, что средний размер вклада у большинства населения не превышает30-40тыс. манатов», - добавил Кирин.
Как сообщалось ранее, с 4 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 10% годовых и в инвалюте выше 2,5% годовых не подпадают под страхование. Действие данного правила истекает 1 марта 2020 года.
А. Мамедов
Новые начальники Управления оборонной промышленности и Учебно-тренировочного центра ВС Минобороны Азербайджана представлены личному составу
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Каталонии повысят туристический налог на проживание в гостиницах в 2020 году
Японию с начала года посетили более 110 тыс. россиян, турпоток вырос на четверть
Главу ИВ Агстафы и его заместителя задержали на месте преступления
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
Путин встретится с Лукашенко перед саммитом ЕврАзЭС
Грузия и Россия в январе-ноябре увеличили торговый оборот на 5,5%, до $1,32 млрд
Пути урегулирования конфликта в Ливии Россия будет обсуждать с Турцией и странами ЕС - Путин
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г