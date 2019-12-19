В Турцию из Идлиба бежали 50 тыс. сирийцев, Анкара не видит помощи международного сообщества в вопросе беженцев - Эрдоган

Порядка 50 тыс. человек бежали в настоящее время в Турцию из северной сирийской провинции Идлиб, их число может увеличиться, заявил в четверг турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите исламских стран в Куала-Лумпуре.
"В настоящее время 50 тыс. человек перебрались из Идлиба на наши земли. Мы и так приютили у себя четыре миллиона, а сейчас к нам перебрались еще 50 тыс. человек. И их число, возможно, еще возрастет", - цитируют Эрдогана турецкие СМИ.
Президент подверг критике международное сообщество за то, что оно не спешит оказать помощь Турции в предоставлении убежища сирийским беженцам.
"Мы потратили свыше $40 млрд. Но не получаем серьезной помощи ни от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ни от Европейского союза. Никто не держит слово", - заявил президент Турции.
Он также раскритиковал исламские государства за то, что они не поддерживают Турцию в расселении в безопасной зоне сирийских беженцев
"Неужели исламский мир столь беден? Почему он не поддерживает такие вещи?" - сказал Эрдоган.
Анкара создает на северо-востоке Сирии зону безопасности, где планирует расселить сирийцев, нашедших убежище на турецкой территории.
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