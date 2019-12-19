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Регион 19.12.2019 17:09

В Турцию из Идлиба бежали 50 тыс. сирийцев, Анкара не видит помощи международного сообщества в вопросе беженцев - Эрдоган

Порядка 50 тыс. человек бежали в настоящее время в Турцию из северной сирийской провинции Идлиб, их число может увеличиться, заявил в четверг турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите исламских стран в Куала-Лумпуре.

"В настоящее время 50 тыс. человек перебрались из Идлиба на наши земли. Мы и так приютили у себя четыре миллиона, а сейчас к нам перебрались еще 50 тыс. человек. И их число, возможно, еще возрастет", - цитируют Эрдогана турецкие СМИ.

Президент подверг критике международное сообщество за то, что оно не спешит оказать помощь Турции в предоставлении убежища сирийским беженцам.

"Мы потратили свыше $40 млрд. Но не получаем серьезной помощи ни от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ни от Европейского союза. Никто не держит слово", - заявил президент Турции.

Он также раскритиковал исламские государства за то, что они не поддерживают Турцию в расселении в безопасной зоне сирийских беженцев

"Неужели исламский мир столь беден? Почему он не поддерживает такие вещи?" - сказал Эрдоган.

Анкара создает на северо-востоке Сирии зону безопасности, где планирует расселить сирийцев, нашедших убежище на турецкой территории.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]