Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ на шесть месяцев

Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических санкций в отношении России на очередные шесть месяцев, сообщила в четверг пресс-служба совета.

"Сегодня Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.