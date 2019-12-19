Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ на шесть месяцев

Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических санкций в отношении России на очередные шесть месяцев, сообщила в четверг пресс-служба совета.
"Сегодня Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
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