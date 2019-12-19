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Туризм 19.12.2019 17:18

В Каталонии повысят туристический налог на проживание в гостиницах в 2020 году

В Каталонии в 2020 году будут повышены налоги с туристов на проживание в отелях, правительство автономного сообщества представило соответствующие изменения в налоговом законодательстве на утверждение парламента.

"С помощью этих мер правительство Каталонии рассчитывает заработать дополнительно почти 21 млн евро уже в 2020 году. Представители правительства заявляют, что подобные налоги уже введены во многих городах Европы и не пугают туристов. При этом для Барселоны будет действовать повышенная ставка налога по сравнению с остальной территорией Каталонии", - сообщает издание Hosteltour.

По данным издания, ставка налога в пятизвездочных отелях и кемпингах Барселоны вырастет с 2,25 до 3,5 евро в сутки, в четырехзвездочных - с 1,1 до 1,7 евро, в туристическом жилье ставка остается прежней - 2,25 евро. В других средствах размещения придется заплатить 1 евро вместо 0,65 в настоящее время.

Сбор с туристов, прибывающих в Барселону на круизных лайнерах, вырастет с 2,25 до 3 евро для тех, кто проводит в городе более 12 часов и с 0,65 до 1 евро для тех, кто прибывает менее чем на 12 часов.

На остальной территории Каталонии ставка налога будет ниже. Так, в пятизвездочных отелях она вырастет с 2,25 до 3 евро, в четырехвездочных - до 1,2 вместо 0,9 евро. Также на 10 евроцентов повысится посуточный налог при аренде туристического жилья - с 0,9 до 1 евро. В других средствах размещения налог вырастет с 0,45 до 0,60 евро.

Для круизных туристов, прибывающих менее чем на 12 часов, впервые вводится налог в размере один евро, а для тех, кто прибывает на более длительный срок, он повышается с 2,25 до 3 евро.

Ранее сообщалось, что отельеры Каталонии выступили резко против повышения туристического налога в регионе. По их мнению, он может привести к оттоку туристов в момент, когда у туристической отрасли и без того множество проблем, связанных с замедлением экономического роста в стране, Brexit в Великобритании, крахом туроператора Thomas Cook. Помимо Каталонии, туристический налог существует лишь в одной области Испании - на Балеарских островах (Ибица, Майорка), там он был утвержден в 2016 году.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ТУРИЗМ, НАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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