Азербайджанские компании интересуются инвестициями в Адыгею

Азербайджанские бизнесмены заинтересованы в импорте сельхозпродукции из Адыгеи, заявил директор «Центра поддержки предпринимательства Адыгеи» Артур Чич.

В Майкопе состоялась встреча бизнесменов Азербайджана и Адыгеи, сообщают российские СМИ.

«Представители 6 компаний из Азербайджана, среди которых есть и нефтепереработка, деревопереработка, зерновая компания, компания по производству бытовой химии, имеют интересы, как по экспорту, так и рассматривают возможность инвестиций в республику Адыгея», - сказал Чич.

По его словам, азербайджанские компании интересуются перерабатывающей промышленностью, в частности импортом нерафинированного подсолнечного масла, продуктов питания и напитков, а также продукцией бытовой химии и машиностроения. Импортеры готовы принимать сельхозпродукцию пшеницу, сою и рис из Адыгеи.

«Азербайджанские компании также проявили большой интерес производителям эфирных масел, с которыми достигнута договоренность о тестировании в Азербайджане соответствующих образцов продукции. Положительные итоги этих тестов позволят заключить экспортный контракт», - подчеркивают СМИ.

Б.Рустамбеков