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Бизнес и законодательство 19.12.2019 17:38

Азербайджанские компании интересуются инвестициями в Адыгею

Азербайджанские бизнесмены заинтересованы в импорте сельхозпродукции из Адыгеи, заявил директор «Центра поддержки предпринимательства Адыгеи» Артур Чич.

В Майкопе состоялась встреча бизнесменов Азербайджана и Адыгеи, сообщают российские СМИ.

«Представители 6 компаний из Азербайджана, среди которых есть и нефтепереработка, деревопереработка, зерновая компания, компания по производству бытовой химии, имеют интересы, как по экспорту, так и рассматривают возможность инвестиций в республику Адыгея», - сказал Чич.

По его словам, азербайджанские компании интересуются перерабатывающей промышленностью, в частности импортом нерафинированного подсолнечного масла, продуктов питания и напитков, а также продукцией бытовой химии и машиностроения. Импортеры готовы принимать сельхозпродукцию пшеницу, сою и рис из Адыгеи.

«Азербайджанские компании также проявили большой интерес производителям эфирных масел, с которыми достигнута договоренность о тестировании в Азербайджане соответствующих образцов продукции. Положительные итоги этих тестов позволят заключить экспортный контракт», - подчеркивают СМИ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, АДЫГЕЯ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]