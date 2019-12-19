Азербайджанские компании интересуются инвестициями в Адыгею

Азербайджанские бизнесмены заинтересованы в импорте сельхозпродукции из Адыгеи, заявил директор «Центра поддержки предпринимательства Адыгеи» Артур Чич.
В Майкопе состоялась встреча бизнесменов Азербайджана и Адыгеи, сообщают российские СМИ.
«Представители 6 компаний из Азербайджана, среди которых есть и нефтепереработка, деревопереработка, зерновая компания, компания по производству бытовой химии, имеют интересы, как по экспорту, так и рассматривают возможность инвестиций в республику Адыгея», - сказал Чич.
По его словам, азербайджанские компании интересуются перерабатывающей промышленностью, в частности импортом нерафинированного подсолнечного масла, продуктов питания и напитков, а также продукцией бытовой химии и машиностроения. Импортеры готовы принимать сельхозпродукцию пшеницу, сою и рис из Адыгеи.
«Азербайджанские компании также проявили большой интерес производителям эфирных масел, с которыми достигнута договоренность о тестировании в Азербайджане соответствующих образцов продукции. Положительные итоги этих тестов позволят заключить экспортный контракт», - подчеркивают СМИ.
Б.Рустамбеков
Новые начальники Управления оборонной промышленности и Учебно-тренировочного центра ВС Минобороны Азербайджана представлены личному составу
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Каталонии повысят туристический налог на проживание в гостиницах в 2020 году
Японию с начала года посетили более 110 тыс. россиян, турпоток вырос на четверть
Главу ИВ Агстафы и его заместителя задержали на месте преступления
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
Путин встретится с Лукашенко перед саммитом ЕврАзЭС
Грузия и Россия в январе-ноябре увеличили торговый оборот на 5,5%, до $1,32 млрд
Пути урегулирования конфликта в Ливии Россия будет обсуждать с Турцией и странами ЕС - Путин
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г