Путин за время пресс-конференции дал ответы на 71 вопрос

Состоявшаяся в четверг ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина стала одной из самых длительных в истории: за 4 часа 18 минут он ответил на 71 вопрос.

В прошлом году пресс-конференция Путина длилась 3 часа 45 минут, тогда президент успел ответить на 61 вопрос.

Рекорд по времени общения с журналистами в подобном формате был поставлен Путиным в 2008 г.: тогда пресс-конференция продлилась 4 часа 40 минут, за которые президент ответил более чем на 100 вопросов.