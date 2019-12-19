Путин за время пресс-конференции дал ответы на 71 вопрос

Состоявшаяся в четверг ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина стала одной из самых длительных в истории: за 4 часа 18 минут он ответил на 71 вопрос.
В прошлом году пресс-конференция Путина длилась 3 часа 45 минут, тогда президент успел ответить на 61 вопрос.
Рекорд по времени общения с журналистами в подобном формате был поставлен Путиным в 2008 г.: тогда пресс-конференция продлилась 4 часа 40 минут, за которые президент ответил более чем на 100 вопросов.
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