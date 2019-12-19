Премьер Великобритании Борис Джонсон отдал распоряжение чиновникам перестать использовать термин "Brexit" после 31 января 2020 года, сообщило в четверг издание HuffPost-UK со ссылкой на источник, близкий к правительству.
По его словам, "после того, как сделка (Brexit - ИФ) будет реализована, речь будет идти только о будущих отношениях".
Кроме того, прекратит работу и Департамент по выходу из Европейского союза.
"Сегодня поговорили с Департаментом по выходу из ЕС. Мы очень благодарны за их работу и поможем всем найти новые должности", - добавил источник.
Ранее в среду королева Великобритании Елизавета II заявила в речи на официальной церемонии открытия сессии парламента, что "приоритетом правительства является осуществить выход страны из Европейского союза 31 января".
Ранее британские СМИ сообщали, что правительство Великобритании намерено представить выработанное Джонсоном и ЕС соглашение по Brexit в парламенте в пятницу, 20 декабря.
Джонсон ранее добивался того, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.
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