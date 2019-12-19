Асад пригласил компании из РФ участвовать в цифровизации экономики Сирии - депутат Госдумы Саблин по итогам встречи с президентом САР

В ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в четверг в Дамаске делегация из РФ во главе с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным обсудила вопросы цифровой поддержки сирийской экономики.
"По словам Асада, цифровизацией сирийской экономики должны заниматься российские компании, потому что обеспечить безопасность информации - это важнейшая задача и задача очень трудная", - сказал Саблин в четверг журналистам по итогам встречи с Асадом.
Депутат добавил, что, по мнению президента Сирии, "построение цифрового государства - важнейшая задача, что необходима синхронизация всех созданных систем и что необходим комплексный подход для решения этой государственной задачи, в чем нашел полную поддержку с российской стороны".
Помимо этого, на встрече обсуждался вопрос продолжения работы по развитию связей сирийских и российских регионов, сообщил Саблин.
"В начале следующего года состоится визит в Сирию и подписание договоров руководством Московской области и провинции Дамаск, а также представителей Ярославской области и провинции Алеппо", - сообщил парламентарий.
Кроме того, по словам Саблина, стороны обсудили возможность пригласить в Сирию делегацию Межпарламентской ассамблеи православия, встречи с сирийскими депутатами-христианами с тем, чтобы поднять вопросы разрушения храмов, гонения на христиан и роли сирийского государства как гаранта межконфессионального согласия и единства в регионе.
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