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Дальнее зарубежье 19.12.2019 21:09

В Алжире состоялась инаугурация президента Теббуна

Победивший на президентских выборах в Алжире 74-летний Абдельмаджид Теббун в четверг официально вступил в должность главы государства, сообщает агентство Associated Press.

В ходе церемонии инаугурации Теббун выступил с речью, в которой пообещал бороться с коррупцией и сократить президентские полномочия.

В частности, он указал, что начнется пересмотр конституции, чтобы президент не мог занимать пост главы государства больше двух сроков.

Теббун также упомянул проходящие в Алжире антиправительственные демонстрации. Он подчеркнул, что "конституция гарантирует право на протесты".

Выборы в Алжире состоялись 12 декабря. Экс-премьер Теббун получил 58% голосов. Он участвовал в выборах как независимый кандидат. Они прошли на фоне протестов, участники которых считают, что выборы не могут быть честными, справедливыми и транспарантными, пока в них участвуют только представители правящей элиты.

2 апреля 2019 года после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о своем уходе.

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Тэги: АЛЖИР, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]