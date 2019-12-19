В Алжире состоялась инаугурация президента Теббуна

Победивший на президентских выборах в Алжире 74-летний Абдельмаджид Теббун в четверг официально вступил в должность главы государства, сообщает агентство Associated Press.
В ходе церемонии инаугурации Теббун выступил с речью, в которой пообещал бороться с коррупцией и сократить президентские полномочия.
В частности, он указал, что начнется пересмотр конституции, чтобы президент не мог занимать пост главы государства больше двух сроков.
Теббун также упомянул проходящие в Алжире антиправительственные демонстрации. Он подчеркнул, что "конституция гарантирует право на протесты".
Выборы в Алжире состоялись 12 декабря. Экс-премьер Теббун получил 58% голосов. Он участвовал в выборах как независимый кандидат. Они прошли на фоне протестов, участники которых считают, что выборы не могут быть честными, справедливыми и транспарантными, пока в них участвуют только представители правящей элиты.
2 апреля 2019 года после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о своем уходе.
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