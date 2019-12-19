В Азербайджане нужно строить новые предприятия по производству хлопковой ткани, хлопкового масла - Алиев

Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане за счет государства в 2020 году составит около 200 млн манатов, заявил президент Ильхам Алиев.

«В сфере производства хлопка мы должны увеличить объемы льготного кредитования. Поручаю министерству экономики решить этот вопрос. В следующем году, в целом, объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане составит около 200 млн манатов и из этих средств необходимо обеспечить должное финансирование хлопководства», - сказал Алиев в четверг на совещании, посвященное сбору хлопка в стране в 2019 году и планам на 2020 год.

По его словам, для сбора хлопка в стране была закуплена современная сельскохозяйственная техника.

«Мы купили свыше 400 комбайнов американской John Deere. В целом, на закупку сельскохозяйственной техники мы потратили свыше 500 млн манатов», - добавил он.

Алиев подчеркнул, что сфера хлопководства считается достаточно доходной.

«За текущий год доходы Азербайджана (от экспорта - ИФ) в этой сфере составили $111 млн, в том числе $87 млн от экспорта хлопка-волокна, $22,5 млн - хлопковой нити. Но мы должны стремиться увеличивать экспорт хлопковой нити, как конечного продукта. Поэтому министерство экономики должно осуществлять активную работу для развития этого сектора, привлечения инвесторов», - отметил президент.

При этом глава государства считает, что в производстве хлопка необходимо использовать современные технологии, так как это позволит повысить урожайность.

«В этом году урожайность составляет 29,4 центнера с га, в 2020 году – этот показатель превысит 30 центнеров с га, что позволит собрать свыше 300 тыс. тонн хлопка. Для повышения урожайности необходимо реализовать пилотные проекты и жду предложений от Минсельхоза в этом направлении», - сказал он.

По мнению президента, необходимо также проводить модернизацию хлопкоочистительных заводов.

«Считаю, что частный сектор должен уделять внимание этому вопросу. Кроме этого, надо проанализировать, нужно ли нам строить новые хлопкоочистительные заводы. Если нужны, то в каком количестве, каким должен быть объем господдержки. Нам также нужны новые фабрики по производству хлопковой нити, так как мы сегодня перерабатываем лишь 40% собираемого хлопка. Но мы должны стремиться перерабатывать 100% хлопка-волокна, так как это важно для роста промышленного производства. Производство хлопковой нити доходная сфера, если понадобится, государство может выделить на такие проекты льготные кредиты. В целом, наша задача – строить новые трикотажные фабрики, предприятия по производству хлопкового масла и др. заводы в этой сфере. Все это усилит нашу экономику, позволит создать новые рабочие места», - добавил Алиев.

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А. Азизов