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Финансы 19.12.2019 20:53

Алиев обещает наказывать региональных чиновников, занимающихся растратой госсредств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к повышению прозрачности в вопросах субсидирования сектора АПК и создания оплачиваемых общественных рабочих мест.

По его словам, Азербайджан достиг больших успехов в развитии сельского хозяйства, но страна не должна довольствоваться достигнутыми результатами.

«В настоящее время в сфере сельского хозяйства проводятся серьезные реформы, применяются новые механизмы по вопросам прозрачности и субсидий. Раньше со стороны центральных и местных органов исполнительной власти имели места большие нарушения, связанные с субсидиями. Эти факты пресекаются и должны быть пресечены. В этой сфере и во всех других сферах должна быть прозрачность, в том числе и в вопросе создания оплачиваемых общественных рабочих мест», - заявил Алиев на совещании, посвященном завершению сбора урожая хлопка в 2019 году и плану мероприятий на 2020 год.

Глава государства отметил, что в связи с данными фактами уже проводятся необходимые расследования, и наказания не будут ограничиваться лишь административными мерами.

«Уже сняты с должностей несколько глав исполнительных властей, и одной из причин является то, что они растрачивали средства, предназначенные для малоимущего населения, вписывали в списки своих родственников, а иногда эти средства вообще не доходили до адресатов. Такие сигналы были, они расследуются, и будут расследоваться серьезнее. Дело не будет заканчиваться административными наказаниями, и пусть каждый услышит это – и те, кто находятся здесь, и те, кого здесь нет. Поэтому везде основным принципом должны быть прозрачность, служение государству и народу, чтобы граждане постоянно чувствовали внимание государства, так как мы всегда в трудную минуту находимся рядом с гражданами», - отметил глава государства.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СУБСИДИИ, ПРОЗРАЧНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]