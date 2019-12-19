Правительство Сарраджа заявило о готовности имплементировать военное соглашение с Турцией

Ливийское правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем в четверг единогласно одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании с Турцией, сообщают западные СМИ.
По их данным, члены кабинета министров единогласно одобрили имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества между правительством национального согласия (Ливии - ИФ) и турецким правительством, подписанного 27 ноября.
В конце ноября в Стамбуле Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение по безопасности и военном сотрудничества, а также меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Греции и Кипра.
При этом в Анкаре поясняли, что соглашение не предусматривает размещение в Ливии турецких боевых подразделений.
В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий ЛНА Халифа Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи. По некоторым данным, силы Хафтара ведут бои примерно в 10 км от центра города.
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