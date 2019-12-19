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АПК 19.12.2019 21:25

В Азербайджане в 2020г начнется строительство завода по производству хлопковых семян – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости запуска завода по производству семян хлопка.

«Сегодня один вопрос не был удостоен особого внимания, но это тоже важный вопрос. Речь идет о вопросе производства семян. Мы должны запустить завод по производству семян хлопка. Уже есть проект, и я считаю, что строительство должно начаться в следующем году. Строительство займет год, может быть полтора, и мы сможем обеспечить себя качественными семенами», - сказал Алиев на совещании, посвященном завершению сбора урожая хлопка в 2019 году и плану мероприятий на 2020 год.

Глава государства добавил, что внутренний спрос должен быть обеспечен за счет собственных ресурсов.

«Сейчас мы заготовляем хлопок, и большая его часть – 60% экспортируется как хлопок-сырец, остальные 40% - как волокно. Затем мы импортируем готовую продукцию из этого волокна, и на это затрачиваются миллионы, десятки миллионов. Поэтому внутреннее производство в данной сфере должно развиваться, и мы должны создать комплекс по заготовке и производству, который работает по принципу цепи. Здесь основную роль будет играть государственно-частное партнерство», - заявил Алиев.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]