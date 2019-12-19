В Азербайджане в 2020г начнется строительство завода по производству хлопковых семян – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости запуска завода по производству семян хлопка.
«Сегодня один вопрос не был удостоен особого внимания, но это тоже важный вопрос. Речь идет о вопросе производства семян. Мы должны запустить завод по производству семян хлопка. Уже есть проект, и я считаю, что строительство должно начаться в следующем году. Строительство займет год, может быть полтора, и мы сможем обеспечить себя качественными семенами», - сказал Алиев на совещании, посвященном завершению сбора урожая хлопка в 2019 году и плану мероприятий на 2020 год.
Глава государства добавил, что внутренний спрос должен быть обеспечен за счет собственных ресурсов.
«Сейчас мы заготовляем хлопок, и большая его часть – 60% экспортируется как хлопок-сырец, остальные 40% - как волокно. Затем мы импортируем готовую продукцию из этого волокна, и на это затрачиваются миллионы, десятки миллионов. Поэтому внутреннее производство в данной сфере должно развиваться, и мы должны создать комплекс по заготовке и производству, который работает по принципу цепи. Здесь основную роль будет играть государственно-частное партнерство», - заявил Алиев.
А. Мамедов
Новые начальники Управления оборонной промышленности и Учебно-тренировочного центра ВС Минобороны Азербайджана представлены личному составу
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Задержанный глава ИВ Агстафы подозревается в присвоении бюджетных средств
WADA приняло к сведению решение набсовета РУСАДА оспорить санкции агентства в CAS
В Каталонии повысят туристический налог на проживание в гостиницах в 2020 году
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
Трамп считает, что Пелоси боится передавать дело об импичменте в Сенат
Президент Ирана будет обсуждать в Токио вопросы сохранения СВПД - МИД Японии
Сотрудник ФСБ скончался в результате перестрелки на Лубянке - ЦОС ФСБ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г