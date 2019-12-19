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СНГ 19.12.2019 22:38

Сотрудник ФСБ скончался в результате перестрелки на Лубянке - ЦОС ФСБ

Один сотрудник Федеральной службы безопасности погиб в результате стрельбы, открытой неизвестным вечером в четверг в районе Лубянки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОС ФСБ.

"Один сотрудник ФСБ погиб", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минздраве РФ сообщили "Интерфаксу", что двое сотрудников ФСБ получили "крайне тяжёлые ранения".

Как сообщила "Интерфаксу" представитель СКР Светлана Петренко, следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке.

Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.

Центр общественных связей ФСБ сообщил ранее в четверг, что неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке, есть пострадавшие.

ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, СТРЕЛЬБА, СОТРУДНИК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]