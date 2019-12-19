Сотрудник ФСБ скончался в результате перестрелки на Лубянке - ЦОС ФСБ

Один сотрудник Федеральной службы безопасности погиб в результате стрельбы, открытой неизвестным вечером в четверг в районе Лубянки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОС ФСБ.
"Один сотрудник ФСБ погиб", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Минздраве РФ сообщили "Интерфаксу", что двое сотрудников ФСБ получили "крайне тяжёлые ранения".
Как сообщила "Интерфаксу" представитель СКР Светлана Петренко, следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке.
Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.
Центр общественных связей ФСБ сообщил ранее в четверг, что неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке, есть пострадавшие.
ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.
Новые начальники Управления оборонной промышленности и Учебно-тренировочного центра ВС Минобороны Азербайджана представлены личному составу
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Все торговые объекты должны быть застрахованы – президент Азербайджана
В Азербайджане в 2020г начнется строительство завода по производству хлопковых семян – президент Алиев
Алиев обещает наказывать региональных чиновников, занимающихся растратой госсредств
Задержанный глава ИВ Агстафы подозревается в присвоении бюджетных средств
WADA приняло к сведению решение набсовета РУСАДА оспорить санкции агентства в CAS
В Каталонии повысят туристический налог на проживание в гостиницах в 2020 году
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г