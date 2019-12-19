Сотрудник ФСБ скончался в результате перестрелки на Лубянке - ЦОС ФСБ

Один сотрудник Федеральной службы безопасности погиб в результате стрельбы, открытой неизвестным вечером в четверг в районе Лубянки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОС ФСБ.

"Один сотрудник ФСБ погиб", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минздраве РФ сообщили "Интерфаксу", что двое сотрудников ФСБ получили "крайне тяжёлые ранения".

Как сообщила "Интерфаксу" представитель СКР Светлана Петренко, следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке.

Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.

Центр общественных связей ФСБ сообщил ранее в четверг, что неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке, есть пострадавшие.

ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.