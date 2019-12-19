Все торговые объекты должны быть застрахованы – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости страхования всех торговых объектов в стране.
«Каждый торговый объект должен быть застрахован, чтобы в случае пожара или другого несчастия обратиться в страховую компанию. А то, происходит пожар, виноваты они сами (предприниматели – ИФ), а потом говорят, что государство должно выплатить деньги. В какой стране есть такое? В какой стране государство выплачивает предпринимателю компенсацию за несчастный случай? Нигде такого нет. Каждый страхует свое имущество, а в результате несчастного случая страховая компания осуществляет выплату. У нас тоже должно быть так», - заявил Алиев в четверг на совещании, посвященном сбору хлопка в стране в 2019 году и планам на 2020 год.
Глава государства предупредил, что ни один предприниматель не должен надеяться на поддержку со стороны государства из-за наводнений или пожара.
«В некоторых случаях мы оказываем поддержку бедным и неимущим слоям населения. Но зачем государство должно помогать предпринимателям, владеющими машинами, имуществом, виллами? Это несправедливо. Государство должно помогать нуждающимся. Я неоднократно говорил предпринимателям – у них должна быть социальная ответственность. У нас стабильность, обеспеченная государством, и население пользуется этим, в том числе и предприниматели. Никто их не трогает, наоборот президент всегда их поддерживает. Пусть идут и помогают народу, бедным. Мы же помогаем тем, кто нуждается в этом», - заявил Алиев.
А. Мамедов
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