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Финансы 19.12.2019 21:50

Все торговые объекты должны быть застрахованы – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости страхования всех торговых объектов в стране.

«Каждый торговый объект должен быть застрахован, чтобы в случае пожара или другого несчастия обратиться в страховую компанию. А то, происходит пожар, виноваты они сами (предприниматели – ИФ), а потом говорят, что государство должно выплатить деньги. В какой стране есть такое? В какой стране государство выплачивает предпринимателю компенсацию за несчастный случай? Нигде такого нет. Каждый страхует свое имущество, а в результате несчастного случая страховая компания осуществляет выплату. У нас тоже должно быть так», - заявил Алиев в четверг на совещании, посвященном сбору хлопка в стране в 2019 году и планам на 2020 год.

Глава государства предупредил, что ни один предприниматель не должен надеяться на поддержку со стороны государства из-за наводнений или пожара.

«В некоторых случаях мы оказываем поддержку бедным и неимущим слоям населения. Но зачем государство должно помогать предпринимателям, владеющими машинами, имуществом, виллами? Это несправедливо. Государство должно помогать нуждающимся. Я неоднократно говорил предпринимателям – у них должна быть социальная ответственность. У нас стабильность, обеспеченная государством, и население пользуется этим, в том числе и предприниматели. Никто их не трогает, наоборот президент всегда их поддерживает. Пусть идут и помогают народу, бедным. Мы же помогаем тем, кто нуждается в этом», - заявил Алиев.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОБЪЕКТЫ, СТРАХОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]