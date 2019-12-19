Президент Ирана будет обсуждать в Токио вопросы сохранения СВПД - МИД Японии

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе визита в Японию обсудит с премьер-министром страны Синдзо Абэ широкий круг вопросов, в том числе сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщил заместитель пресс-секретаря японского МИД Ацуси Кайфу.
"Президент Ирана Рухани посетит Токио 20-21 декабря для переговоров с премьер-министром Абэ. В ходе визита президента Рухани планируется обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, это станет частью наших дипломатических усилий. Мы будем работать над вопросом сохранения СВПД, Япония хочет играть роль в достижении стабильности на Ближнем Востоке", - сказал Кайфу журналистам.
Он отметил, что Япония неизменна в поддержке СВПД, считает его "очень важным механизмом".
Кайфу подчеркнул, что Япония постоянно предпринимает дипломатические шаги для стабилизации на Ближнем Востоке, ведёт дипломатическую работу на этом направлении не только с Ираном, но с США.
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