Президент Ирана будет обсуждать в Токио вопросы сохранения СВПД - МИД Японии

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе визита в Японию обсудит с премьер-министром страны Синдзо Абэ широкий круг вопросов, в том числе сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщил заместитель пресс-секретаря японского МИД Ацуси Кайфу.

"Президент Ирана Рухани посетит Токио 20-21 декабря для переговоров с премьер-министром Абэ. В ходе визита президента Рухани планируется обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, это станет частью наших дипломатических усилий. Мы будем работать над вопросом сохранения СВПД, Япония хочет играть роль в достижении стабильности на Ближнем Востоке", - сказал Кайфу журналистам.

Он отметил, что Япония неизменна в поддержке СВПД, считает его "очень важным механизмом".

Кайфу подчеркнул, что Япония постоянно предпринимает дипломатические шаги для стабилизации на Ближнем Востоке, ведёт дипломатическую работу на этом направлении не только с Ираном, но с США.