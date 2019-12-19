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Регион 19.12.2019 22:52

Президент Ирана будет обсуждать в Токио вопросы сохранения СВПД - МИД Японии

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе визита в Японию обсудит с премьер-министром страны Синдзо Абэ широкий круг вопросов, в том числе сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщил заместитель пресс-секретаря японского МИД Ацуси Кайфу.

"Президент Ирана Рухани посетит Токио 20-21 декабря для переговоров с премьер-министром Абэ. В ходе визита президента Рухани планируется обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, это станет частью наших дипломатических усилий. Мы будем работать над вопросом сохранения СВПД, Япония хочет играть роль в достижении стабильности на Ближнем Востоке", - сказал Кайфу журналистам.

Он отметил, что Япония неизменна в поддержке СВПД, считает его "очень важным механизмом".

Кайфу подчеркнул, что Япония постоянно предпринимает дипломатические шаги для стабилизации на Ближнем Востоке, ведёт дипломатическую работу на этом направлении не только с Ираном, но с США.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ИРАН, ВИЗИТ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]