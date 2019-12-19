WADA приняло к сведению решение набсовета РУСАДА оспорить санкции агентства в CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока официально не уведомило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о решении наблюдательного совета российского агентства оспорить санкции исполкома WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Всемирное антидопинговое агентство принимает к сведению решение Российского антидопингового агентства оспорить единодушное решение исполнительного комитета ВАДА о том, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу в течение четырехлетнего периода с различными последствиями", - сообщили" Интерфаксу " в пресс-службе WADA.

"WADA еще не получила официального уведомления от РУСАДА. Когда это уведомление будет получено, WADA публично объявит об этом", - добавили в агентстве.

Ранее в четверг глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил, что совет принял решение не соглашаться с санкциями WADA. Олимпийский комитет России и министерство спорта России поддержали решение.

9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Он коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Россия также лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России (ОКР) наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.