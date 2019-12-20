Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8914 RUR   0.0272 GBR   2.2239 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.93 -0.01 Brent 66.17 0.07

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 20.12.2019 00:14

Задержанный глава ИВ Агстафы подозревается в присвоении бюджетных средств

Глава исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель Рамиз Татаров задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий и взяточничестве говорится в информации, распространенной Службой государственной безопасности Азербайджана.

"Правоохранительные органы Азербайджана провели комплексное расследование деятельности должностных лиц в местных органах исполнительной власти. В результате анализа собранных материалов, появились подозрения в том, что Гулиев через своего заместителя Татарова с мая 2019 года неоднократно требовал взятки у различных предпринимателей, а также присваивал средства государственного бюджета", отмечается в сообщении.

В результате обыска, проведенного в служебных кабинетах Гулиева и Татарова, были обнаружены списки средств, присвоенных у различных должностных лиц и предпринимателей, денежные средства, документы и другие улики.

СГБ Азербайджана, согласно сообщению, также задержала экс-главу ИВ города Евлах Годжу Самедова, который также подозревается в присвоении бюджетных средств.

"В ходе проведенного расследования появились подозрения в том, что Самедов присвоил средства в размере 236 тыс. манатов, направленные на выплату зарплаты в рамках оплачиваемых общественных работ. Кроме того, Самедов подозревается в присвоении 616 тыс. манатов, направленных из госбюджета на работы по благоустройству города Евлах", - говорится в сообщении.

Гулиев, Татаров и Самедов были задержаны в качестве подозреваемых по делу о превышении должностных полномочий, неоднократных фактах взяточничества в крупных размерах, присвоениях и других фактах. В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на определение других фигурантов по делу и привлечение их к ответственности.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РАЙОН, ГЛАВА, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Главу ИВ Агстафы и его заместителя задержали на месте преступления Президент Азербайджана назначил главу ИВ Джабраильского района Депутат сообщает о снятии с должности главы исполнительной власти одного из районов Азербайджана Уволен глава исполнительной власти Губинского района, митингующие расходятся

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]