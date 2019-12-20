Задержанный глава ИВ Агстафы подозревается в присвоении бюджетных средств

Глава исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель Рамиз Татаров задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий и взяточничестве говорится в информации, распространенной Службой государственной безопасности Азербайджана.
"Правоохранительные органы Азербайджана провели комплексное расследование деятельности должностных лиц в местных органах исполнительной власти. В результате анализа собранных материалов, появились подозрения в том, что Гулиев через своего заместителя Татарова с мая 2019 года неоднократно требовал взятки у различных предпринимателей, а также присваивал средства государственного бюджета", отмечается в сообщении.
В результате обыска, проведенного в служебных кабинетах Гулиева и Татарова, были обнаружены списки средств, присвоенных у различных должностных лиц и предпринимателей, денежные средства, документы и другие улики.
СГБ Азербайджана, согласно сообщению, также задержала экс-главу ИВ города Евлах Годжу Самедова, который также подозревается в присвоении бюджетных средств.
"В ходе проведенного расследования появились подозрения в том, что Самедов присвоил средства в размере 236 тыс. манатов, направленные на выплату зарплаты в рамках оплачиваемых общественных работ. Кроме того, Самедов подозревается в присвоении 616 тыс. манатов, направленных из госбюджета на работы по благоустройству города Евлах", - говорится в сообщении.
Гулиев, Татаров и Самедов были задержаны в качестве подозреваемых по делу о превышении должностных полномочий, неоднократных фактах взяточничества в крупных размерах, присвоениях и других фактах. В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на определение других фигурантов по делу и привлечение их к ответственности.
А. Мамедов
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