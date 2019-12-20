Небензя: У Ирана имеется законное право на ответные действия в связи с нарушением США резолюции Совета Безопасности

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о законном праве Ирана на ответные действия в связи с нарушением США резолюции Совета Безопасности ООН 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В четверг во второй половине дня по времени Нью-Йорка состоялось заседание СБ ООН, на котором был представлен восьмой доклад Генсекретаря ООН о выполнении резолюции 2231 от 2015 года.

Заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая с докладом перед членами Совета, заявила, что в ООН сожалеют о выходе в 2018 году США из СВПД и восстановлении всех национальных санкций против Ирана. "Некоторые шаги, предпринятые США с момента выхода из плана противоречат целям плана", - сказала она.

Дикарло также отметила, с июля Иран превысил допустимые соглашением объемы обогащения урана, а также запасов тяжелой воды и низкообогащенного урана, и принял ряд других мер, нарушающих условия сделки.

"Иран заявлял, что эти шаги носят обратимый характер и что он намерен остаться участником плана. Очень важно, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению плана и воздержался от дальнейшего сокращения своих обязательств", - заявила она.

По ее словам, в ООН приветствуют тот факт, что международное сообщество в целом поддерживает СВПД.

В свою очередь Небензя, выступая на заседании СБ ООН, заявил, что "нельзя требовать от Ирана беспрекословного выполнения тех решений Совета, которые сами же США и подорвали".

"У Ирана имеется законное право, закрепленное в пункте 36 СВПД, на ответные меры в связи с нарушением США Устава ООН и резолюции 2231", - сказал он.

По его словам, "все шаги Ирана по сокращению своих добровольных обязательств осуществляются с уведомлением МАГАТЭ и под наблюдением инспекторов Агентства без каких-либо нарушений положений Договора о нераспространении ядерного оружия и положений дополнительного протокола к соглашению о гарантиях".

"Все эти меры являются обратимыми при вполне логичном условии - выполнении обязательств по СВПД и Уставу ООН", - отметил Небензя.

Он заявил, что Россия "разделяет позицию Генсекретаря в отношении выхода США из СВПД и восстановления односторонних санкций против Ирана, что противоречит целям, поставленным как в СВПД, так и резолюции 2231, и подрывает возможности Ирана соблюдать положения этих документов".

"Текущий доклад является четким свидетельством нарушения Вашингтоном своих обязательств по резолюции 2231. Фактически мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, когда постоянный член Совета Безопасности не только не выполняет решения, принятые, в том числе, по главе VII Устава ООН, но и активно угрожает односторонними санкциями всем остальным государствам-членам за выполнение положений резолюции 2231", - подчеркнул российский постпред.